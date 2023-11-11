Джокович: главная цель — закончить сезон игроком №1 в мире

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович обозначил свою главную цель накануне старта Итогового турнира ATP в Турине (Италия).

«Для меня самая большая цель сейчас — закончить сезон игроком №1 в мире, так что, надеюсь, мне удастся добиться этого. Мне нужна одна победа, так что надеюсь, что это произойдёт. И, конечно, мне бы хотелось выиграть турнир. Но это цель, а потом посмотрим, что будет», — цитирует Джоковича пресс-служба ATP.

Чтобы остаться на первой строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов, Джоковичу достаточно выиграть один матч на турнире. В случае, если его главный преследователь испанец Карлос Алькарас потерпит хотя бы одно поражение, Джокович также останется на первом месте в рейтинге. Итоговый чемпионат в Турине стартует 12 ноября.