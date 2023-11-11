Стефанос Циципас не смог завершить тренировку со Зверевым на Итоговом чемпионате ATP

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира грек Стефанос Циципас прервал игровую тренировку на Итоговом чемпионате ATP – 2023 в Турине (Италия), которую проводил с олимпийским чемпионом 2020 года немцем Александром Зверевым.

По информации некоторых итальянских СМИ, причиной такого решения стали возникшие у Циципаса проблемы со здоровьем, якобы его вновь начал беспокоить прооперированный локоть. Однако, возможно, это просто была мера предосторожности.

На предварительном этапе Итогового турнира Циципас сыграет в «Зелёной» группе, куда также вошли серб Новак Джокович (1), итальянец Янник Синнер (4) и датчанин Хольгер Руне (8). В первом матче Стефанос должен встретиться с местной звездой Синнером.