Даниил Медведев высоко оценил уровень своей готовности к Итоговому чемпионату ATP

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев оценил свою готовность к выступлению на Итоговом чемпионате ATP – 2023, который 12 ноября стартует в Турине (Италия). Медведев на предварительном этапе сыграет в «Красной» группе, куда также вошли испанец Карлос Алькарас (2), россиянин Андрей Рублёв (5) и немец Александр Зверев (7).

«На самом деле всё время так с турнирами – иногда хочется уверенности, а иногда – хорошо подготовиться. Как раз таки я Вену сыграл хорошо (дошёл до финала. – Прим. «Чемпионата»), в Париже было тяжело, другой корт, другие мячи, но в итоге там сыграл тоже неплохо (проиграл во втором круге будущему финалисту Григору Димитрову. – Прим. «Чемпионата»). Поэтому здесь подготовка была хорошей на 100%», — сказал Медведев на YouTube-канале «Больше».