Рублёв: Медведев уже брал титул на Итоговом чемпионате ATP, пусть даст мне шанс победить

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и олимпийский чемпион 2020 года в миксте, пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв забавно высказались о своём соперничестве на Итоговом чемпионате ATP – 2023 в Турине (Италия).

Также за выход в плей-офф соревнований с ними поборются двукратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас (2) и олимпийский чемпион 2020 года немец Александр Зверев (7).

Рублёв. Классно себя здесь ощущаю, до понедельника себя точно буду классно ощущать. Даня на Итоговом уже побеждал, поэтому пусть даст мне шанс тоже победить (смеётся).

Медведев. Я уже давал, ты им не воспользовался (улыбается).

Медведев и Рублёв сразятся на Итоговом в понедельник, 13 ноября. Их матч завершит вечернюю сессию.