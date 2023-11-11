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Даниил Медведев отреагировал на слова Циципаса, что победа на Итоговом равна титулу на ТБШ

Даниил Медведев отреагировал на слова Циципаса, что победа на Итоговом равна титулу на ТБШ
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Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и олимпийский чемпион 2020 года в миксте, пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв в эфире YouTube-канала «Больше» отреагировали на слова грека Стефаноса Циципаса о том, что победа на Итоговом чемпионате ATP по значимости равна или даже престижнее победы на турнире «Большого шлема».

Медведев. Ну я бы сказал, что «Шлем» важнее, потому что, как по мне, играть в пяти сетах тяжелее, да и даже если бы Итоговый был в пяти сетах, да, было бы ещё тяжелее, ведь ты играешь только с теннисистами топ-8, но всё-таки здесь (на Итоговом) нужно выиграть пять или даже четыре матча, а не семь. Как по мне, это большая разница. Но каждый имеет право на своё мнение.
Рублёв. Я не выигрывал ни то ни другое, поэтому мне бы хоть что-то (смеётся).

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