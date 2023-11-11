«Люблю играть под давлением». Янник Синнер — о том, что Итоговый проходит в Италии

Четвёртая ракетка мира 22-летний итальянский теннисист Янник Синнер высказался о давлении, которое будет оказываться на него на Итоговом чемпионате ATP – 2023, так как соревнования проходят в Турине (Италия).

«Я рад, что турнир проходит в Турине. Надеюсь, мне будет помогать связь с болельщиками, надеюсь, я с этим справлюсь, подойду с правильным настроем. Потому что я испытываю дополнительное давление – и для меня это положительный знак.

Я люблю играть под давлением, люблю играть тай-брейки, важные розыгрыши – потому что в эти моменты видно, у кого какая игра. Я стараюсь находить как можно больше важных розыгрышей. Потому что они помогают расти. И я стараюсь выиграть, но ещё стараюсь набраться опыта на будущие турниры», — приводит слова Синнера пресс-служба ATP.