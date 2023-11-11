Людмила Самсонова опубликовала фото с отдыха с возлюбленным на Мальдивах

16-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова опубликовала в социальных сетях подборку фотографий с отдыха на острове Кудафолуду (Мальдивы), который она проводит вместе с возлюбленным и тренером итальянцем Алессандро Думитраке.

Отметим, что сегодня, 11 ноября, Самсонова отмечает день рождения. Людмиле исполнилось 25 лет.

Фото: из личного архива Людмилы Самсоновой

Фото: из личного архива Людмилы Самсоновой

Фото: из личного архива Людмилы Самсоновой

Фото: из личного архива Людмилы Самсоновой

Фото: из личного архива Людмилы Самсоновой

Самсонова завершила сезон на малом Итоговом турнире WTA, где не смогла выйти из группы.

25-летняя Самсонова – бывшая 12-я ракетка мира, чемпионка четырёх турниров на уровне WTA, победительница Кубка Билли Джин Кинг в составе сборной России в сезоне-2020/2021 (в финале сыграла решающую роль в результате команды). Её лучшее достижение на турнирах «Большого шлема» — 1/8 финала на Уимблдоне-2021 и 1/8 финала на US Open – 2022.