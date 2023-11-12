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Стефанос Циципас прервал вторую тренировку подряд на Итоговом чемпионате ATP

Стефанос Циципас прервал вторую тренировку подряд на Итоговом чемпионате ATP
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Двукратный финалист турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира грек Стефанос Циципас не смог завершить тренировку на Итоговом чемпионате ATP – 2023 в Турине (Италия), которую проводил с двукратным чемпионом турниров «Большого шлема», второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом, сообщает ряд журналистов с места событий. Это происходит во второй раз подряд, до этого он прервал практику с Александром Зверевым.

Сообщается, что у Циципаса вновь возникли проблемы с прооперированным локтем.

На предварительном этапе Итогового турнира Циципас сыграет в Зелёной группе, куда также вошли серб Новак Джокович (1), итальянец Янник Синнер (4) и датчанин Хольгер Руне (8). В первом матче Стефанос должен встретиться с местной звездой Синнером. Встреча должна состояться сегодня, 12 ноября.

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