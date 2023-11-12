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Первый запасной Хуркач прибыл на Итоговый чемпионат ATP на фоне проблем Циципаса

Первый запасной Хуркач прибыл на Итоговый чемпионат ATP на фоне проблем Циципаса
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11-я ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач в своих социальных сетях сообщил, что прилетел в Турин (Италия), где сегодня, 12 ноября, стартует Итоговый чемпионат ATP – 2023.

Фото: из личного архива Хуберта Хуркача

Фото: из личного архива Хуберта Хуркача

Напомним, Хуркач является первым запасным данных соревнований.

Ранее стало известно, что двукратный финалист турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира грек Стефанос Циципас прервал вторую тренировку подряд на Итоговом. Журналисты сообщают, что у грека вновь возникли проблемы с прооперированным локтем. На предварительном этапе Итогового турнира Циципас сыграет в Зелёной группе, куда также вошли серб Новак Джокович (1), итальянец Янник Синнер (4) и датчанин Хольгер Руне (8).

Действующим чемпионом Итогового является 24-кратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович.

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