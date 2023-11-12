Стефанос Циципас объяснил, почему считает победу на Итоговом чуть ли не важнее титула ТБШ

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира грек Стефанос Циципас рассказал о своём отношении к Итоговому чемпионату ATP.

«Итоговый чемпионат ATP – это удивительный опыт для любого теннисиста. Я помню, как испытал это в первый раз, прочувствовал это волнение. Все мои кумиры играли тогда. Роджер (Федерер) был там, Рафа (Надаль) был там, Новак (Джокович) был там. Вся «Большая тройка». В тот момент я просто наслаждался процессом, что могу быть его частью. Я думал: «Как здорово, что среди этих ребят есть фамилия Циципас!»

В итоге на том турнире я показал один из лучших своих теннисных результатов. Было очень здорово стать частью такого события. Каждый год, когда мне удаётся квалифицироваться, я вспоминаю свой первый раз. Эта одна из тех вещей, которые, на мой взгляд, недооценивают теннисисты. Как мне кажется, Итоговый чемпионат ATP порой даже важнее турнира «Большого шлема» — в разрезе того, насколько сложны здесь матчи. Вам приходится играть с лучшими игроками текущего года, здесь самый невероятный теннис от начала и до конца. В каком-то смысле это отдельный «Шлем». Возможно, я бы даже сравнил его с Super Bowl. Это лучшее из лучшего», — сказал Циципас на пресс-конференции.