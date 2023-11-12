Видео: милая реакция дочки Даниила Медведева на постер с отцом на Итоговом чемпионате

Дарья Медведева, супруга чемпиона US Open – 2021, третьей ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева, опубликовала в социальных сетях милое видео с их дочкой Алисой.

Дарья и Алиса прилетели в Турин (Италия), чтобы поддержать Даниила, который готовится выступить на Итоговом чемпионате ATP – 2023. На видео запечатлено, как Алиса, гуляя по стадиону, заметила постер с отцом и узнала его.

«Алиса, это кто? Папа», — слышны голоса на видео.

Напомним, Медведев на предварительном этапе Итогового турнира сыграет в Красной группе, куда также вошли испанец Карлос Алькарас (2), россиянин Андрей Рублёв (5) и немец Александр Зверев (7). Медведев имеет в своём активе титул на Итоговом чемпионате, он выиграл его в 2020 году.