Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Видео: милая реакция дочки Даниила Медведева на постер с отцом на Итоговом чемпионате

Видео: милая реакция дочки Даниила Медведева на постер с отцом на Итоговом чемпионате
Комментарии

Дарья Медведева, супруга чемпиона US Open – 2021, третьей ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева, опубликовала в социальных сетях милое видео с их дочкой Алисой.

Дарья и Алиса прилетели в Турин (Италия), чтобы поддержать Даниила, который готовится выступить на Итоговом чемпионате ATP – 2023. На видео запечатлено, как Алиса, гуляя по стадиону, заметила постер с отцом и узнала его.

«Алиса, это кто? Папа», — слышны голоса на видео.

Напомним, Медведев на предварительном этапе Итогового турнира сыграет в Красной группе, куда также вошли испанец Карлос Алькарас (2), россиянин Андрей Рублёв (5) и немец Александр Зверев (7). Медведев имеет в своём активе титул на Итоговом чемпионате, он выиграл его в 2020 году.

Материалы по теме
Медведеву и Рублёву надо пробиваться из «группы смерти». 10 причин следить за Итоговым
Медведеву и Рублёву надо пробиваться из «группы смерти». 10 причин следить за Итоговым
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android