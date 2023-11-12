Александр Шевченко опубликовал пост после поражения в финале турнира в Метце

63-я ракетка мира 22-летний российский теннисист Александр Шевченко опубликовал в социальных сетях пост о своём выступлении на турнире категории ATP-250 в Метце (Франция).

Напомним, Шевченко дошёл до финала соревнований, где со счётом 3:6, 3:6 потерпел поражение от 23-й ракетки мира француза Уго Умбера (4). Встреча продолжалась 1 час 6 минут.

«Метц… Спасибо за эту нереальную идею. Первый в карьере финал ATP. Надеюсь, это продолжится и в 2024 году! Спасибо людям, которые были рядом и помогли мне достичь этого невероятного момента», — написал Шевченко в социальных сетях.

Фото: из личного архива Александра Шевченко

Для Шевченко этот финал действительно стал дебютным на уровне ATP. По ходу соревнований Александр в числе прочих обыграл 15-ю ракетку мира Карена Хачанова. На следующей неделе он войдёт в топ-50 рейтинга ATP.