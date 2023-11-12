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Выиграйте профессиональную ракетку в любительских турнирах по большому теннису!

Выиграйте профессиональную ракетку в любительских турнирах по большому теннису!
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Чемп.Турниры приглашает всех любителей большого тенниса из Москвы и Московской области принять участие в турнирах по большому теннису!

Подробнее об уровнях игры вы можете прочитать в правилах любого турнира.

Для связи с участниками и администрацией подписывайтесь на наш телеграм-канал.

По итогам сезона лучшие игроки получат ценные призы:

  1. Главный приз. Игрок, чаще всего попадающий в финалы турниров (занявший наибольшее количество раз первое или второе место в различных турнирах), получит сертификат на покупку теннисного инвентаря на 20 000 рублей!
  2. Два игрока, одержавшие наибольшее количество побед в турнирах, — сертификаты на покупку теннисной атрибутики по 5000 рублей каждый.
  3. Пять игроков, сыгравшие в наибольшем количестве теннисных турниров, — сертификаты на покупку теннисной атрибутики по 2000 рублей каждый.
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