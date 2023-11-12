Рублёв как член совета игроков ATP неоднозначно ответил на претензии к «Мастерсу» в Париже

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв неоднозначно ответил на вопрос журналистов касательно претензий игроков к расписанию прошедшего «Мастерса» в Париже (Франция). Рублёва спросили об этом как у члена совета игроков ATP.

К примеру, из-за усталости в Париже снялся четвёртая ракетка мира 22-летний итальянец Янник Синнер. Напомним, Синнер выиграл свой стартовый матч на турнире, когда в Париже было глубоко за полночь (почти три часа ночи), при этом его следующий матч организаторы поставили в дневную сессию уже наступившего дня — между двумя поединками должно было пройти чуть больше 12 часов. Это вызвало большой резонанс в теннисном сообществе.

«Честно говоря, я не присутствовал на последних заседаниях совета. Так что я не очень хороший его член.

Идея состояла в том, что если вы начинаете игровой день в 11 утра, то не можете проводить более пяти матчей в день на одном корте, тогда как в Париже их было по шесть. На турнирах «Большого шлема» с этой ситуацией немного легче справляться, потому что, даже если вы заканчиваете матч очень поздно, у вас есть выходной, чтобы восстановиться. Однако на «Мастерсах» часто нет выходных, это всё усложняет.

Нехорошо, что такой игрок и такой невероятный человек, как Янник (Синнер), которого всегда хотелось бы видеть на корте, не может этого делать, потому что заканчивает матчи за полночь. Я прекрасно это понимаю и считаю, что к таким ценным игрокам, которые способны привлечь внимание многих людей к теннису, следует относиться бережнее», — приводит слова Рублёва Ubitennis.