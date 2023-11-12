Додиг и Крайчек выиграли первый матч парного Итогового турнира ATP

Хорватский теннисист Иван Додиг и американец Остин Крайчек одержали победу в стартовом матче Итогового чемпионата ATP в парном разряде, который проходит в Турине (Италия). Соперниками первых сеяных были аргентинцы Максимо Гонсалес и Андрес Мольтени. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2 в пользу Додига и Крайчека.
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Матч продолжался 1 час 17 минут. Победители сделали три эйса и допустили три двойные ошибки. Аргентинские теннисисты, в свою очередь, один раз подали навылет и сделали четыре двойные ошибки.
Сегодня вечером турнир продолжится вторым матчем в Зелёной группе. Сантьяго Гонсалес (Мексика) и Эдуард Роже-Васслен (Франция) сыграют против Марселя Гранольерса (Испания) и Орасио Себальоса (Аргентина). Приблизительное время начала этой встречи — 20:30 мск.
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