Рублёв — о соперничестве с Медведевым на Итоговом: мы всё ещё кажемся 11-летними детьми!

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв тепло высказался о соперничестве с чемпионом US Open – 2021, третьей ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым на Итоговом чемпионате ATP – 2023, который стартовал в Турине (Италия).

Также за выход в плей-офф соревнований с ними поборются двукратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас (2) и олимпийский чемпион 2020 года немец Александр Зверев (7).

«Приятно находиться в Турине вместе, мы не первый раз играем на Итоговом чемпионате ATP, всегда радостно делить с ним эти моменты. Даже по прошествии лет мы всё ещё кажемся теми же 11-летними детьми!» — приводит слова Рублёва Ubitennis.