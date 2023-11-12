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Ник Кирьос: сейчас больше всего на свете желаю стать чемпионом турнира «Большого шлема»

Ник Кирьос: сейчас больше всего на свете желаю стать чемпионом турнира «Большого шлема»
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Финалист Уимблдона-2022, австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал о главной цели в текущем периоде своей карьеры.

«Когда дела идут хорошо, в мире тенниса ты чувствуешь себя блестяще: тебе приходит много денег, люди тебя обожают… Мой теннис способен увлечь многих людей, заставить получать от этого вида спорта особое удовольствие. Прямо сейчас больше всего на свете я желаю иметь возможность во всеуслышание сказать: «Я выиграл турнир «Большого шлема» в одиночном разряде». Эта цель действительно мотивирует меня, особенно ярко это стало проявляться после того, как я был в двух сетах от её достижения на Уимблдоне. Это самый важный турнир в мире, даже те, кто «ничего не знает о теннисе», слышали о его существовании. Я собираюсь приложить все усилия и внимание, чтобы попытаться стать там чемпионом. Я чувствую, что у меня ещё есть незаконченное дело в мире тенниса и, без сомнения, на первом плане — стать чемпионом Уимблдона», — приводит слова Кирьоса Nine.com.

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