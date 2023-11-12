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Синнер уверенно обыграл Циципаса в матче группового этапа Итогового турнира ATP

Синнер уверенно обыграл Циципаса в матче группового этапа Итогового турнира ATP
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Итальянский теннисист Янник Синнер, четвёртая ракетка мира, одержал уверенную победу на старте группового этапа Итогового турнира ATP. Спортсмен в двух сетах обыграл шестую ракетку мира из Греции Стефаноса Циципаса. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4.

Теннисисты провели на корте 1 час 25 минут. По ходу встречи Янник Синнер выполнил девять эйсов, реализовал два брейк-пойнта из пяти и допустил две двойные ошибки. На счету Стефаноса Циципаса — шесть подач навылет.

Напомним, также в группе с Янником Синнером и Стефаносом Циципасом играют Новак Джокович (Сербия, 1) и Хольгер Руне (Дания, 8). Матч спортсменов также пройдёт сегодня, 12 ноября, и начнётся приблизительно в 23:00 по московскому времени.

Итоговый чемпионат ATP. Зелёная группа
12 ноября 2023, воскресенье. 16:40 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Стефанос Циципас
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
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