Синнер уверенно обыграл Циципаса в матче группового этапа Итогового турнира ATP
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Итальянский теннисист Янник Синнер, четвёртая ракетка мира, одержал уверенную победу на старте группового этапа Итогового турнира ATP. Спортсмен в двух сетах обыграл шестую ракетку мира из Греции Стефаноса Циципаса. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4.
Теннисисты провели на корте 1 час 25 минут. По ходу встречи Янник Синнер выполнил девять эйсов, реализовал два брейк-пойнта из пяти и допустил две двойные ошибки. На счету Стефаноса Циципаса — шесть подач навылет.
Напомним, также в группе с Янником Синнером и Стефаносом Циципасом играют Новак Джокович (Сербия, 1) и Хольгер Руне (Дания, 8). Матч спортсменов также пройдёт сегодня, 12 ноября, и начнётся приблизительно в 23:00 по московскому времени.
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