Руне — о матче против Джоковича: нельзя надеяться, что он ошибётся

Датский теннисист Хольгер Руне поделился ожиданиями от предстоящего матча против Новака Джоковича на Итоговом турнире.

«Нельзя надеяться, что он ошибётся или что у него будет неудачный день. Он проигрывает, наверное, четыре-пять матчей в год, так что у него не бывает неудачных дней. Можно надеяться только на одно: что на корте ты покажешь свой лучший теннис и будешь сосредоточенным как никогда. Ты должен быть готов отдать все силы», — приводит слова Руне Tennis 365.

Напомним, счёт в личных встречах между теннисистами 2-2. Матч пройдёт в воскресенье, 12 ноября, в 23:00 мск. 5 ноября Новак Джокович завоевал свой 97-й титул в карьере и шестой в текущем сезоне. Также это чемпионство стало для сербского теннисиста 40-й победой на «Мастерсах» в карьере.