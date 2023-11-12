Коннорс — о своём рекорде в 109 титулов: могу сказать Джоковичу — действуй

Американский теннисист, бывшая первая ракетка мира Джимми Коннорс высказался о намерении Новака Джоковича побить его рекорд по титулам.

«Я могу сказать Джоковичу: действуй. Если играть ещё два-три года, можно меня обойти. Нравится ли мне этот рекорд? Да, но рекорды созданы для того, чтобы их били, верно? И если кто-то приходит и это делает – вперёд. Мои 109 продержались 40 лет. Сколько времени потребуется, чтобы обойти его? Может, 100 лет, кто знает! Потому что сейчас – и мне неприятно это говорить – никто не выигрывает шесть, восемь, 10 турниров в год, никто этого не делает. Даже Карлос Алькарас. Может, когда Джокович это сделает, он уйдёт, а может, Алькарас начнёт это делать и его обгонит, кто знает», — сказал Коннорс в подкасте Advantage Connors.

Напомним, сейчас у серба 97 выигранных турниров, у Коннорса – 109.