Тарпищев: Рублёв играет мощнее, а Медведев — разнообразнее. Выиграть может любой

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от матча Андрея Рублёва против Даниила Медведева в рамках Итогового турнира ATP.

«Класс игры у Дани и Андрея не настолько разительный, так что выиграть может любой. Рублёв играет мощнее, а Медведев — разнообразнее, у каждого свои козыри. Единственное — Андрей на ходу, а Медведев нет. Дане надо вработаться в турнир, настроить нервную систему, и так как это первый матч, то чисто в морально-психологическом состоянии Рублёв должен быть чуть получше», — сказал Тарпищев в интервью ТАСС.

Напомним, Итоговый турнир ATP проходит с 12 по 19 ноября в итальянском Турине. Медведев и Рублёв сыграют друг с другом в первом матче группового этапа Итогового турнира.