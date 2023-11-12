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Гранольерс/Себальос обыграли Гонсалеса/Роже-Васслена в группе Итогового турнира ATP

Гранольерс/Себальос обыграли Гонсалеса/Роже-Васслена в группе Итогового турнира ATP
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Испанский теннисист Марсель Гранольерс и его партнёр по парному разряду аргентинец Орасио Себальос одержали победу на старте группового этапа Итогового турнира ATP. В матче Зелёной группы спортсмены обыграли дуэт мексиканца Сантьяго Гонсалеса и француза Эдуарда Роже-Васслена в трёх сетах. Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:3, 1:0 (10:7).

Теннисисты провели на корте 1 час 29 минут. По ходу матча Гранольерс/Себальос выполнили пять эйсов и реализовали один брейк-пойнт из четырёх. На счету Гонсалеса/Роже-Васслена — четыре подачи навылет и два реализованных брейк-пойнта из семи. Также каждая из пар допустила по одной двойной ошибке.

По итогам первых встреч в рамках Зелёной группы Итогового турнира ATP в парном разряде её возглавляет дуэт Иван Додиг (Хорватия)/Остин Крайчек (США), вторыми идут Гранольерс и Себальос.

Итоговый чемпионат ATP — парный разряд. Зелёная группа
12 ноября 2023, воскресенье. 20:40 МСК
Сантьяго Гонсалес
Мексика
Сантьяго Гонсалес
Эдуард Роже-Васслен
Франция
Эдуард Роже-Васслен
С. Гонсалес Э. Роже-Васслен
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 0 7
2 		6 1 10
         
Марсель Гранольерс
Испания
Марсель Гранольерс
Орасио Себальос
Аргентина
Орасио Себальос
М. Гранольерс О. Себальос
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