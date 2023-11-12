Гранольерс/Себальос обыграли Гонсалеса/Роже-Васслена в группе Итогового турнира ATP

Испанский теннисист Марсель Гранольерс и его партнёр по парному разряду аргентинец Орасио Себальос одержали победу на старте группового этапа Итогового турнира ATP. В матче Зелёной группы спортсмены обыграли дуэт мексиканца Сантьяго Гонсалеса и француза Эдуарда Роже-Васслена в трёх сетах. Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:3, 1:0 (10:7).
Теннисисты провели на корте 1 час 29 минут. По ходу матча Гранольерс/Себальос выполнили пять эйсов и реализовали один брейк-пойнт из четырёх. На счету Гонсалеса/Роже-Васслена — четыре подачи навылет и два реализованных брейк-пойнта из семи. Также каждая из пар допустила по одной двойной ошибке.
По итогам первых встреч в рамках Зелёной группы Итогового турнира ATP в парном разряде её возглавляет дуэт Иван Додиг (Хорватия)/Остин Крайчек (США), вторыми идут Гранольерс и Себальос.
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