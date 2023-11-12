Циципас: для меня Турин – один из главных турниров года. Я здоров и готов бороться

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира грек Стефанос Циципас рассказал о своём здоровье. Ранее сообщалось, что у Циципаса возникли проблемы с прооперированным локтем. Он не смог завершить тренировку на Итоговом чемпионате ATP – 2023 в Турине (Италия)

«Я в полном порядке и готов к этому турниру. Для меня Турин – один из главных турниров года. Я здоров и готов бороться. Я вижу в этом турнире возможность улучшить свою игру. Почему бы и нет? Это отличный турнир, и я действительно хочу преуспеть здесь», — сказал Циципас на пресс-конференции.

На предварительном этапе Итогового турнира Циципас сыграет в Зелёной группе, куда также вошли серб Новак Джокович (1), итальянец Янник Синнер (4) и датчанин Хольгер Руне (8)