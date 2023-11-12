Янник Синнер: сейчас в Италии очень любят теннис, приятно быть частью этого

Итальянский теннисист Янник Синнер, четвёртая ракетка мира, высказался о росте популярности тенниса в его родной стране, которая вновь принимает Итоговый турнир ATP.

«Поддержка превосходит все мои ожидания. Два года назад, когда я выходил на корт, я чувствовал себя иначе. Сейчас мой опыт ещё больше. В целом публика сегодня была отличной, меня подбадривали, даже когда я терял очко. Я играл не только для себя, но и для болельщиков.

Приятно видеть страсть не только ко мне, но и к теннису в целом. Сейчас энтузиазм значительно возрастает. Раньше в Италии был только один популярный вид спорта, а теперь здесь очень любят теннис, приятно быть частью этого.

Сезон, который я провёл, дал мне возможность приехать сюда с позитивным настроем. Было полезным приехать сюда пораньше, чтобы привыкнуть к условиям. Надеюсь, смогу продолжать в том же духе.

Было приятно услышать пение публики, особенно на крытом стадионе, где слышно эхо. Людям не всё равно. Даже дорожка, ведущая на корт, в этом году изменилась. Хорошая атмосфера, здорово быть её частью», — поделился Синнер на пресс-конференции после победы на старте группового этапа.