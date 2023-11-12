Циципас: у меня впереди ещё два матча, надеюсь остаться на турнире до последнего дня

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира грек Стефанос Циципас прокомментировал поражение от итальянского теннисиста Янника Синнера на старте группового этапа Итогового турнира ATP.

«Что ж, у меня впереди ещё два матча. Я надеюсь на лучшее. Надеюсь, что смогу остаться здесь до последнего дня. В этом прелесть данного турнира. Ты можешь допустить ошибку и продолжить выступать. Это хороший формат. Он позволяет обеспечить отличную конкуренцию и несколько хороших камбэков, которых мы на самом деле не видим в теннисе, потому что наш тур основан на раундах выбывания», — сказал Циципас на пресс-конференции.

Напомним, в стартовом матче Янник Синнер в двух сетах обыграл Циципаса. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4.