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Циципас: у меня впереди ещё два матча, надеюсь остаться на турнире до последнего дня

Циципас: у меня впереди ещё два матча, надеюсь остаться на турнире до последнего дня
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Двукратный финалист турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира грек Стефанос Циципас прокомментировал поражение от итальянского теннисиста Янника Синнера на старте группового этапа Итогового турнира ATP.

«Что ж, у меня впереди ещё два матча. Я надеюсь на лучшее. Надеюсь, что смогу остаться здесь до последнего дня. В этом прелесть данного турнира. Ты можешь допустить ошибку и продолжить выступать. Это хороший формат. Он позволяет обеспечить отличную конкуренцию и несколько хороших камбэков, которых мы на самом деле не видим в теннисе, потому что наш тур основан на раундах выбывания», — сказал Циципас на пресс-конференции.

Напомним, в стартовом матче Янник Синнер в двух сетах обыграл Циципаса. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4.

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