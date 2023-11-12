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«Семь раз упади, на восьмой встань». Стэн Вавринка опубликовал фото с ортезом на ноге

«Семь раз упади, на восьмой встань». Стэн Вавринка опубликовал фото с ортезом на ноге
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Швейцарский теннисист Стэн Вавринка, чемпион трёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, опубликовал фотографию с ортезом на ноге. Спортсмен проходит восстановление после травмы, полученной на турнире в Метце (Франция), где по ходу матча второго круга с французом Люкой Ван Ашем он неудачно подвернул ногу и был вынужден сняться с соревнований.

Фото: Социальные сети Стэна Вавринки

«Быстрая остановка на лечение. Как говорится… семь раз упади, на восьмой встань? Скоро вернусь!» — подписал Вавринка фотографию.

Напомним, Стэну Вавринке 38 лет. В текущем сезоне теннисист доходил до четвертьфиналов турниров в Роттердаме (Нидерланды) и Марселе (Франция), играл в полуфинале турнира в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и боролся за титул в Умаге (Хорватия).

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