Теннисистки Синякова и Крейчикова прервали совместные выступления в парном разряде

Чешские теннисистки Катержина Синякова и Барбора Крейчикова заявили, что не будут играть вместе в парном разряде.

«Мы договорились не продолжать. Это была моя инициатива. Я хотела перемен. Мы спокойно договорились и, разумеется, не против воссоединиться в будущем. Думаю, перерыв пойдёт нам на пользу и мы сможем вернуться ещё сильнее», – сказала Синякова в интервью CT Sport.

«Для меня это стало неожиданностью. Мы много говорили, обсуждали и расстаёмся в хороших отношениях. Я уважаю её решение. Посмотрим, что ждёт нас в следующем году. Мы двигаемся дальше», – прокомментировала ситуацию Крейчикова.

Напомним, вместе Синякова и Крейчикова выиграли 16 турниров, в том числе семь «Больших шлемов», Олимпиаду-2020 и Итоговый турнир — 2021. Каждая из них возглавляла парный рейтинг.