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Циципас: чтобы переломить ситуацию в следующих матчах, мне нужно лучше играть на приёме

Циципас: чтобы переломить ситуацию в следующих матчах, мне нужно лучше играть на приёме
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Двукратный финалист турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира грек Стефанос Циципас разобрал свои ошибки после стартового матча группового этапа Итогового турнира ATP.

«Что нужно сделать, чтобы переломить ситуацию в следующих матчах группового этапа? Думаю, всё просто: лучше играть. Например, на приёме. Просто больше давить, чаще отвечать глубоко. Начать хотя бы с игры на задней линии. Входить в корт, когда соперник играет коротко. Думаю, мало кто так играет, но мне кажется, мне это подходит. Наверное, раньше я старался стоять за задней линией и ввязываться в розыгрыши, а не наказывать соперников за короткие мячи», — сказал Циципас на пресс-конференции.

Напомним, в стартовом матче Янник Синнер в двух сетах обыграл Циципаса. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4.

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