Циципас: чтобы переломить ситуацию в следующих матчах, мне нужно лучше играть на приёме

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира грек Стефанос Циципас разобрал свои ошибки после стартового матча группового этапа Итогового турнира ATP.

«Что нужно сделать, чтобы переломить ситуацию в следующих матчах группового этапа? Думаю, всё просто: лучше играть. Например, на приёме. Просто больше давить, чаще отвечать глубоко. Начать хотя бы с игры на задней линии. Входить в корт, когда соперник играет коротко. Думаю, мало кто так играет, но мне кажется, мне это подходит. Наверное, раньше я старался стоять за задней линией и ввязываться в розыгрыши, а не наказывать соперников за короткие мячи», — сказал Циципас на пресс-конференции.

Напомним, в стартовом матче Янник Синнер в двух сетах обыграл Циципаса. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4.