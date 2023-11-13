Джокович сломал ногой две ракетки во время матча с Руне на Итоговом турнире ATP

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович сломал две ракетки во время матча на Итоговом турнире ATP с представителем Дании Хольгером Руне.

Во время отдыха Джокович не справился с эмоциями и растоптал сразу две ракетки.

На момент написания новости проходит третий сет. Напомним, Джокович выиграл первый сет со счётом 7:6 (7:4). После этого серб проиграл сет Руне со счётом 6:7 (1:7).

В другом матче группе итальянец Янник Синнер обыграл представителя Греции Стефаноса Циципаса со счётом 6:4, 6:4.

Итоговый турнир ATP проходит с 12 по 19 ноября в Турине (Италия). Действующим чемпионом Итогового является 24-кратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович.