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Джокович обыграл Руне, ничья в матче «Челси» — «Манчестер Сити». Главное к утру

Первая ракетка мира Новак Джокович обыграл восьмую ракетка Хольгера Руне со счётом 7:6, 6:7, 6:3 в матче Итогового турнира ATP, «Челси» сыграл с «Манчестер Сити» вничью со счётом 4:4, «Голден Стэйт Уорриорз» проиграл «Миннесота Тимбервулвз» со счётом 110:116, несмотря на 38 очков Стефена Карри. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Джокович в трёхчасовом матче обыграл Руне на старте Итогового турнира ATP.

2. «Челси» и «Манчестер Сити» сыграли вничью в сверхрезультативном матче.

3. «Голден Стэйт» не хватило усилий Стефена Карри для победы над «Миннесотой».

4. Панарин повторил рекорды России и «Рейнджерс» по длительности результативной серии в НХЛ.

5. «Спартак» обыграл «Ростов» в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги.

6. «Динамо» одержало уверенную победу над «Оренбургом» и поднялось на третье место в РПЛ.

7. «Реал» Мадрид разгромил «Валенсию» в матче Ла Лиги. Винисиус и Родриго оформили по дублю.

8. Российские самбисты выиграли медальный зачёт ЧМ-2023 в Армении.

9. Новак Джокович гарантировал звание первой ракетки мира по итогам года.

10. 50 очков Тайриза Макси помогли «Филадельфии» одержать победу над «Индианой».

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