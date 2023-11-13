Корретха: победа Алькараса в финале Итогового чемпионата ATP сделает его сезон идеальным

Бывшая вторая ракетка мира, двукратный финалист «Ролан Гаррос», испанский теннисист Алекс Корретха высказался о выступлениях испанца Карлоса Алькараса в нынешнем сезоне.

«Сезон для Алькараса был невероятным. Он отлично адаптировался, хорошо играл на любых покрытиях, что не так=то просто в его возрасте. Он выиграл свой первый мэйджор на харде, а потом стал лучшим на траве на Уимблдоне. Он разрушил все барьеры, с которыми сталкивался.

Следующий год наверняка будет потрясающим для Алькараса. Посмотрим, что будет. Итоговый чемпионат ATP может дать ему дополнительное ощущение того, что он сделал нечто большее в 2023 году. Если он не преуспеет на этом турнире, то сезон всё равно будет великолепным. Но победа в финале Итогового чемпионата сделает сезон идеальным, на 10 из 10. В противном случае это будет 9,75 из 10", — приводит слова Корретхи Eurosport.