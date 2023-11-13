Карлос Алькарас — Александр Зверев: текстовая онлайн-трансляция игры Итогового турнира ATP

Сегодня, 13 ноября, состоится матч группового этапа Итогового чемпионата ATP в Турине (Италия), в котором вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас встретится с немецким спортсменом Александром Зверевым (7-й в рейтинге ATP). Поединок поставлен вторым запуском на центральном корте и начнётся не ранее 16:30 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Карлос Алькарас — Александр Зверев на Итоговом чемпионате ATP.
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Счёт личных встреч равный — 3-3 (2-1 в пользу Зверева на харде). При этом Александр вёл 2-0 и 3-1, но в этом году Карлос уверенно выиграл оба поединка между ними — 6:1, 6:2 в 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде на грунте и 6:3, 6:2, 6:4 в четвертьфинале US Open на харде. Итоговый турнир ATP продлится до 19 ноября.
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