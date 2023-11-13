Колхоф и Скупски обыграли Хидзикату и Каблера на Итоговом турнире ATP
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Теннисисты Весли Колхоф (Нидерланды) и Нил Скупски (Великобритания) одержали первую победу в групповом этапе парного разряда Итогового турнира ATP в Турине (Италия). В первом матче «Красной группы» Колхофым и Скупски были обыграны Ринки Хидзиката и Джэйсон Каблер (оба — Австралия) со счётом 6:3, 6:4.
Итоговый чемпионат ATP — парный разряд. Красная группа
13 ноября 2023, понедельник. 14:10 МСК
Весли Колхоф
Нил Скупски
В. Колхоф Н. Скупски
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
Ринки Хидзиката
Джэйсон Каблер
Р. Хидзиката Д. Каблер
Матч продолжался 1 час 19 минут. За это время Колхоф и Скупски сделали два эйса, допустили две двойных ошибки и восемь невынужденных. Их соперники четыре раза подали навылет, совершили одну двойную и девять невынужденных ошибок.
Во втором матче «Красной группы» Рохан Бопанна (Индия) и Мэттью Эбден (Австралия) сыграют против Раджива Рама (США) и Джо Солсбери (Великобритания). Эта встреча начнётся не ранее 20:30 мск.
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