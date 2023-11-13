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Колхоф и Скупски обыграли Хидзикату и Каблера на Итоговом турнире ATP

Колхоф и Скупски обыграли Хидзикату и Каблера на Итоговом турнире ATP
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Теннисисты Весли Колхоф (Нидерланды) и Нил Скупски (Великобритания) одержали первую победу в групповом этапе парного разряда Итогового турнира ATP в Турине (Италия). В первом матче «Красной группы» Колхофым и Скупски были обыграны Ринки Хидзиката и Джэйсон Каблер (оба — Австралия) со счётом 6:3, 6:4.

Итоговый чемпионат ATP — парный разряд. Красная группа
13 ноября 2023, понедельник. 14:10 МСК
Весли Колхоф
Нидерланды
Весли Колхоф
Нил Скупски
Великобритания
Нил Скупски
В. Колхоф Н. Скупски
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Ринки Хидзиката
Австралия
Ринки Хидзиката
Джэйсон Каблер
Австралия
Джэйсон Каблер
Р. Хидзиката Д. Каблер

Матч продолжался 1 час 19 минут. За это время Колхоф и Скупски сделали два эйса, допустили две двойных ошибки и восемь невынужденных. Их соперники четыре раза подали навылет, совершили одну двойную и девять невынужденных ошибок.

Во втором матче «Красной группы» Рохан Бопанна (Индия) и Мэттью Эбден (Австралия) сыграют против Раджива Рама (США) и Джо Солсбери (Великобритания). Эта встреча начнётся не ранее 20:30 мск.

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