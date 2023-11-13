Отец Роджера Федерера: Бен Шелтон — мой новый фаворит в туре

Роберт Федерер, отец 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» швейцарца Роджера Федерера, поделился мнением о полуфиналисте US Open — 2023, 21-летнем американском теннисисте Бене Шелтоне.

«Ух ты, просто приятно на него посмотреть. Я большой поклонник Бена. Он мой новый фаворит в туре», — приводит слова Роберта Федерера Blick.

Напомним, Бен Шелтон начал выступать на профессиональном уровне в августе прошлого года. В нынешнем сезоне 21-летний американский спортсмен пробился в полуфинал Открытого чемпионата США, однако не смог пробиться в финал соревнований. В 1/2 финала Шелтон проиграл сербу Новаку Джоковичу со счётом 3:6, 1:6, 6:7 (4:7). В финале Открытого чемпионата США победу одержал Джокович.