Даниил Медведев — Андрей Рублёв: текстовая онлайн-трансляция Итогового чемпионата ATP

Сегодня, 13 ноября, чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев начнёт свой путь на Итоговом чемпионате ATP – 2023, который проходит в Турине (Италия). В стартовом матче группового этапа Медведев (3) сразится с олимпийским чемпионом 2020 года в миксте, пятой ракеткой мира соотечественником Андреем Рублёвым (5). Поединок поставлен последним, четвёртым запуском на Центральном корте и начнётся не ранее 23:00 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Андрей Рублёв на Итоговом чемпионате ATP – 2023.
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По личным встречам во взрослом теннисе Медведев ведёт со счётом 6-2 (7-2, если считать челленджер в Будапеште 2016 года). Рублёву недавно удалось выиграть два матча подряд — полуфинал «Мастерса» в Цинциннати в 2021-м и поединок на групповом этапе Итогового турнира ровно год назад, где Андрей взял верх на тай-брейке третьей партии. В этом сезоне Медведев уже дважды уверенно победил Рублёва — в финале Дубая и в четвертьфинале US Open.
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