Новак Джокович: приятно, что я не считаю лучшим сезон, в котором выиграл три «Шлема»

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович оценил своё выступление в завершающемся сезоне-2023.

«Один из лучших. Я бы не сказал, что лучший, но один из лучших. Мне приятно, что я не считаю лучшим сезон, в котором выиграл три турнира «Большого шлема» и провёл ещё один финал (улыбается).

Это определённо один из лучших сезонов. Кажется, три раза до этого я выигрывал по три «Шлема» в год – так было в 2011-м, 2015-м. Но в те годы я выиграл больше матчей, провёл больше турниров. Я чувствовал, что доминирую в туре.

В этом году совсем другие обстоятельства по сравнению со всеми остальными сезонами, потому что я провёл только 10-11 турниров. Я играл очень хорошо, лучше всех. Мне просто удалось достичь пика в нужное время на нужных турнирах. Для меня это действительно важно. Если говорить о ТБШ, то сезон однозначно один из лучших. После Уимблдона я не проиграл ни одного матча, так что… Я прекрасно себя чувствую на корте и очень хорошо играю. Но сравнивать сложно», — сказал Джокович на пресс-конференции в Турине.