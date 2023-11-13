Александр Зверев в матче с Алькарасом на Итоговом неприятно упал и схватился за голеностоп

Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев неприятно упал по ходу стартового матча на Итоговом чемпионате ATP – 2023, в котором встречается с двукратным победителем турниров «Большого шлема» испанцем Карлосом Алькарасом.

Неприятный инцидент для Зверева произошёл в третьем сете, при счёте 3:2. Александр потянулся за мячом, споткнулся и повредил голеностоп.

При этом немец не стал останавливать поединок, он сразу продолжил игру и взял гейм на своей подаче.

Данный инцидент примечателен в первую очередь тем, что на «Ролан Гаррос» — 2022 в матче с испанцем Рафаэлем Надалем Зверев упал и порвал связки голеностопа. Из-за этого он пропустил всю оставшуюся часть сезона.