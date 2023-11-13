Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Александр Зверев в матче с Алькарасом на Итоговом неприятно упал и схватился за голеностоп

Александр Зверев в матче с Алькарасом на Итоговом неприятно упал и схватился за голеностоп
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев неприятно упал по ходу стартового матча на Итоговом чемпионате ATP – 2023, в котором встречается с двукратным победителем турниров «Большого шлема» испанцем Карлосом Алькарасом.

Неприятный инцидент для Зверева произошёл в третьем сете, при счёте 3:2. Александр потянулся за мячом, споткнулся и повредил голеностоп.

При этом немец не стал останавливать поединок, он сразу продолжил игру и взял гейм на своей подаче.

Данный инцидент примечателен в первую очередь тем, что на «Ролан Гаррос» — 2022 в матче с испанцем Рафаэлем Надалем Зверев упал и порвал связки голеностопа. Из-за этого он пропустил всю оставшуюся часть сезона.

Материалы по теме
Алькарас проиграл Звереву на Итоговом! Российское дерби Медведев — Рублёв впереди. LIVE
Live
Алькарас проиграл Звереву на Итоговом! Российское дерби Медведев — Рублёв впереди. LIVE
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android