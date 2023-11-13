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Александр Зверев обыграл Карлоса Алькараса на старте Итогового чемпионата ATP

Александр Зверев обыграл Карлоса Алькараса на старте Итогового чемпионата ATP
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Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев с неожиданной победы стартовал на Итоговом чемпионате ATP – 2023 в Турине (Италия).

В стартовом для себя матче, на групповом этапе Зверев (7) со счётом 6:7 (3:7), 6:3, 6:4 обыграл двукратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанца Карлоса Алькараса (2). Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 34 минуты. Зверев 16 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми. На счету Алькараса 11 эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести заработанных.

Напомним, Зверев и Алькарас попали в Красную группу, где за плей-офф чемпионата также будут бороться россияне Даниил Медведев (3) и Андрей Рублёв (5).

Итоговый чемпионат ATP. Красная группа
13 ноября 2023, понедельник. 16:55 МСК
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		3 4
6 3 		6 6
         
Александр Зверев
7
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
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