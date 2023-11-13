Александр Зверев обыграл Карлоса Алькараса на старте Итогового чемпионата ATP

Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев с неожиданной победы стартовал на Итоговом чемпионате ATP – 2023 в Турине (Италия).

В стартовом для себя матче, на групповом этапе Зверев (7) со счётом 6:7 (3:7), 6:3, 6:4 обыграл двукратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанца Карлоса Алькараса (2). Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 34 минуты. Зверев 16 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми. На счету Алькараса 11 эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести заработанных.

Напомним, Зверев и Алькарас попали в Красную группу, где за плей-офф чемпионата также будут бороться россияне Даниил Медведев (3) и Андрей Рублёв (5).