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Карлос Алькарас впервые с марта 2021 года потерпел три поражения подряд

Карлос Алькарас впервые с марта 2021 года потерпел три поражения подряд
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Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира 20-летний испанец Карлос Алькарас впервые с марта 2021 года потерпел три поражения подряд.

Неприятная серия Алькараса в 2023 году началась с 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай), где он проиграл болгарину Григору Димитрову. Далее последовало сенсационное поражение от россиянина Романа Сафиуллина на старте «Мастерса» в Париже (Франция). Третий матч подряд Карлос проиграл на старте Итогового чемпионата ATP в Турине (Италия), он встречался с немцем Александром Зверевым.

Далее на групповом этапе Итогового турнира Алькарас (2) сразится с чемпионом US Open — 2021, третьей ракеткой мира представителем России Даниилом Медведевым (3).

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