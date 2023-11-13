Корретха: тандем Руне с Беккером — абсолютная бомба. Хольгер чувствует себя звездой

Двукратный финалист «Ролан Гаррос», бывшая вторая ракетка мира, испанец Алекс Корретха высоко оценил перспективы сотрудничества восьмой ракетки мира датчанина Хольгера Руне с шестикратным чемпионом турниров «Большого шлема», ныне тренером Борисом Беккером.

«Хольгер чувствует себя большой звездой. Думаю, что ему необходимо, чтобы рядом был тот, кто понимает его чувства. Борис наверняка того же мнения о нём. Он же тоже был суперзвездой. Да он по-прежнему суперзвезда.

Борис понимает Хольгера, он не будет смотреть на него как на дерзкого или высокомерного мальчика. Нет, он смотрит на него и говорит: «Да, мы можем это сделать, я тебе помогу». Начало их отношений выдалось отличным.

Думаю, тандем Руне с Беккером – абсолютная бомба, и это выгодно им обоим», — приводит слова Корретхи Eurosport.