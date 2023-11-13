Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Карлос Алькарас прокомментировал поражение от Зверева на старте Итогового чемпионата ATP

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира 20-летний испанец Карлос Алькарас прокомментировал поражение на старте Итогового чемпионата ATP – 2023, который проходит в Турине (Италия).

В первом матче Красной группы Алькарас (2) со счётом 7:6 (7:3), 3:6, 6:4 проиграл олимпийскому чемпиону 2020 года в одиночном разряде, бывшей второй ракетке мира немцу Александру Звереву.

«Тяжёлый матч, очень близкий. Против Саши тяжело играть, у него отличная подача. У меня были брейк-пойнты, но я не смог их реализовать из-за подачи Саши», — передаёт слова Алькараса корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Далее на групповом этапе Итогового турнира Алькарас (2) сразится с чемпионом US Open — 2021, третьей ракеткой мира представителем России Даниилом Медведевым (3).