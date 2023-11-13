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Алькарас высказался о соперничестве с Медведевым и Рублёвым в группе Итогового чемпионата

Алькарас высказался о соперничестве с Медведевым и Рублёвым в группе Итогового чемпионата
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Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира 20-летний испанец Карлос Алькарас высказался о предстоящих соперниках на групповом этапе Итогового чемпионата ATP – 2023.

«Следующий матч с Медведевым или Рублёвым? Оба прекрасны. Даниил не промахивается в ударах, всё попадает, он просто стена. Отмечу, что он стал играть более агрессивно. Например, в полуфинале US Open против меня он играл очень агрессивно, я этого не ожидал. Поэтому он очень опасен.

Рублёв — обладатель одного из лучших форхендов в туре, безусловно. Причём он с него не промахивается вне зависимости от того, сколько он времени провёл на корте: три часа, пять — он продолжает его попадать. Я буду готов к любому сопернику», — передаёт слова Алькараса корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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