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Циципас — о подаче Синнера: я не Эластика из мультфильма, чтобы успевать за такими мячами

Циципас — о подаче Синнера: я не Эластика из мультфильма, чтобы успевать за такими мячами
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Двукратный финалист турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира грек Стефанос Циципас после поражения от четвёртой ракетки мира итальянца Янника Синнера на старте Итогового чемпионата ATP – 2023 отметил аспект игры, в котором его соперник сильно прибавил. Напомним, встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу Синнера.

«Он определённо улучшил свою подачу, я мало что мог сделать. Порой я пытался угадывать. Но он подаёт очень близко к линиям и углам. Я не Эластика из супергеройского мультика, чтобы успевать за такими мячами. Я старался изо всех сил, но он (Синнер) со своей стороны провёл матч качественно», — сказал Циципас на послематчевой пресс-конференции.

На предварительном этапе Итогового турнира Циципас играет в Зелёной группе, куда, помимо Синнера, вошли серб Новак Джокович (1) и датчанин Хольгер Руне (8).

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