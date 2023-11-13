Циципас — о подаче Синнера: я не Эластика из мультфильма, чтобы успевать за такими мячами

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира грек Стефанос Циципас после поражения от четвёртой ракетки мира итальянца Янника Синнера на старте Итогового чемпионата ATP – 2023 отметил аспект игры, в котором его соперник сильно прибавил. Напомним, встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу Синнера.

«Он определённо улучшил свою подачу, я мало что мог сделать. Порой я пытался угадывать. Но он подаёт очень близко к линиям и углам. Я не Эластика из супергеройского мультика, чтобы успевать за такими мячами. Я старался изо всех сил, но он (Синнер) со своей стороны провёл матч качественно», — сказал Циципас на послематчевой пресс-конференции.

На предварительном этапе Итогового турнира Циципас играет в Зелёной группе, куда, помимо Синнера, вошли серб Новак Джокович (1) и датчанин Хольгер Руне (8).