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Элина Свитолина поблагодарила Циципаса и Свёнтек за финансовую поддержку её фонда

Элина Свитолина поблагодарила Циципаса и Свёнтек за финансовую поддержку её фонда
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Бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Токио (Япония), бывшая третья ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина ответила, кто из теннисистов оказывает поддержку её благотворительному фонду.

«Они уже немного ко всему это привыкли, как и все. Но ещё спрашивают, как семья, что там происходит. Но уже чувствуется определённая инертность. Мощной помощи как таковой нет.

Могу пересчитать на пальцах рук тех, кто оказывал моему фонду поддержку. Стефанос Циципас сделал донат, очень благодарна ему. Ига Свёнтек очень много сделала для украинцев, нашего фонда, она перевела очень большую сумму. От неё идёт очень мощная поддержка.

Также нам оказывали поддержку некоторые турниры – в Чарльстоне, Вашингтоне и ещё несколько», — приводит слова Свитолиной ua.tribuna.com.

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