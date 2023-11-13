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Фото: Новак Джокович оставил автограф на груди болельщика в Турине

Фото: Новак Джокович оставил автограф на груди болельщика в Турине
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович получил необычную просьбу от фаната после победы на старте Итогового чемпионата ATP – 2023, который проходит в Турине (Италия).

Один из болельщиков на трибуне попросил Джоковича оставить ему автограф на груди. Новак без раздумий это сделал.

Напомним, на предварительном этапе Итогового Джокович (1) возглавил Зелёную группу. В первом матче он в борьбе обыграл восьмую ракетку мира 20-летнего датчанина Хольгера Руне (8). Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 6:7 (1:7), 6:3 в пользу титулованного серба. Также на групповом этапе Джокович сразится с итальянцем Янником Синнером (4) и греком Стефаносом Циципасом (6).

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