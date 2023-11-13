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Рублёв — о матчах с Медведевым: он убивает медленно, не торопится, наслаждается моментом

Рублёв — о матчах с Медведевым: он убивает медленно, не торопится, наслаждается моментом
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, пятая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв поделился ожиданиями от матча с чемпионом US Open – 2021, третьей ракеткой мира, соотечественником и другом Даниилом Медведевым на групповом этапе Итогового чемпионата ATP – 2023.

Рублёв необычно охарактеризовал игру Медведева.

«Он как… Знаете, он убивает вас медленно, понимаете? (смеётся). И вы это чувствуете. Если Алькарас убивает вас быстро, Медведев убивает медленно. Не торопится, наслаждается моментом. Ты чувствуешь, что постепенно умираешь», — сказал Рублёв в эфире Tennis TV.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Андрей Рублёв на Итоговом чемпионате ATP – 2023.

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