Карлос Алькарас критически высказался о корте на Итоговом чемпионате ATP

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира 20-летний испанец Карлос Алькарас оценил корт в Турине (Италия) и ответил на просьбу журналистов прокомментировать давние слова Рафаэля Надаля о том, что Итоговый чемпионат ATP нужно проводить либо на открытом воздухе, либо на грунте.

«Это покрытие точно самое быстрое за весь год. Не знаю, почему они поставили его на конец года, потому что на остальных турнирах оно было очень медленным. А тут мы приезжаем сюда, на «Мастерс», и здесь корт невероятно быстрый. Не знаю почему.

Не буду рассуждать на тему того, что нужно проводить турнир на открытом воздухе или в закрытом помещении. Я не понимаю скорость этого покрытия, потому что в течение года мы не играем на таких кортах», — сказал Алькарас на пресс-конференции после поражения от немца Александра Зверева.