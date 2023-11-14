«Иди в задницу!» Рублёв резко ответил болельщику по ходу матча с Медведевым на Итоговом

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, пятая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв резко отреагировал на реплику болельщика по ходу матча с чемпионом US Open – 2021, третьей ракеткой мира соотечественником Даниилом Медведевым на групповом этапе Итогового чемпионата ATP – 2023.
«Соберись», — выкрикнул с трибун один из фанатов, когда Рублёв готовился подавать при счёте 5:3 (15:0) в пользу Медведева в первом сете. «Иди в задницу!» — тут же ответил Андрей.
«Чемпионат» проводит прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Андрей Рублёв на Итоговом чемпионате ATP – 2023.
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По личным встречам во взрослом теннисе Медведев ведёт со счётом 6-2 (7-2, если считать челленджер в Будапеште 2016 года). Рублёву недавно удалось выиграть два матча подряд — полуфинал «Мастерса» в Цинциннати в 2021-м и поединок на групповом этапе Итогового турнира ровно год назад, где Андрей взял верх на тай-брейке третьей партии. В этом сезоне Медведев уже дважды уверенно победил Рублёва — в финале Дубая и в четвертьфинале US Open.
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