Александр Зверев прокомментировал победу над Алькарасом на старте Итогового чемпионата ATP

Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал победу над двукратным чемпионом турниров «Большого шлема» испанцем Карлосом Алькарасом на старте Итогового чемпионата ATP – 2023.

«Это большая победа. Вообще, я думаю, что здесь, в Турине, маленьких побед не бывает, потому что ты играешь с лучшими игроками мира, а Алькарас зарекомендовал себя как один из двух лучших игроков в мире. Он выиграл турнир «Большого шлема» в этом году и ещё один в прошлом. Так что да, для меня это хороший старт турнира.

По личным встречам у нас счёт теперь 4-3. Кто знает, сколько раз мы ещё будем встречаться. В начале этого года я даже близко не был на его уровне, думаю, это было видно по игре в Мадриде, где я с трудом одержал три победы. Я рад вернуться на прежний уровень, на котором могу конкурировать с этими парнями», — сказал Зверев на послематчевой пресс-конференции.