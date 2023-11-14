Зверев: Джоковичу 36, а он выглядит на 26–27. Похоже, Новак не собирается останавливаться

Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал тот факт, что серб Новак Джокович завершит сезон-2023 на первой строчке рейтинга ATP.

«Он тот игрок, который всегда заботился о своём теле как можно лучше, и я думаю, что он выполняет свою «рутину» практически каждый день. Он заботится о себе, и это для него приоритет, номер один, превыше всего. Я думаю, что в последние годы он справлялся с возрастом очень хорошо. Ему 36 лет, а он выглядит на 26 или 27. Возможно, он даже в лучшей для себя форме, чем 10 лет назад, и похоже, что он не собирается останавливаться», — сказал Зверев на пресс-конференции после победы над Карлосом Алькарасом на старте Итогового чемпионата ATP – 2023.